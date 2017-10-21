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Мітингувальники під Верховною Радою оголосили ультиматум Порошенку, – ВІДЕО

Учасники акції дають президентові п'ять днів на виконання вимог
Учасники акції протесту біля Верховної Ради, які назвалися ветеранами боротьби за незалежність, оголосили президенту України Петру Порошенку ультиматум.
Мітингувальники під Верховною Радою оголосили ультиматум Порошенку, – ВІДЕО Фото: unian.ua

Протестувальники вимагають протягом п'яти днів внести до парламенту законопроекти про імпічмент та про Антикорупційний суд. Як повідомляє УНІАН, це відбулося під час Віче на імпровізованій сцені в наметовому містечку на вул. Грушевського.

"Ультиматум Петру Олексійовичу Порошенку: 1. протягом п'яти робочих днів, а саме понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця, ви, пане президенте, повинні внести на розгляд парламенту закон про імпічмент президента", – заявив учасник віче, який представився офіцером батальйону "Донбас" з позивним "Катана".

Водночас, "Катана" заявив, що другий пункт ультиматуму – внесення до парламенту законопроекту про Антикорупційний суд.

"Друге: протягом тих же п'яти днів, ви маєте внести на розгляд парламенту законопроект про Антикорупційні суди. Зрадники мають бути в тюрмах", – сказав він.

Разом з тим, "Катана" заявив, що якщо ці вимоги не будуть виконані, ветерани війни за незалежність покажуть, на що вони здатні.

"Якщо наші вимоги не будуть втілені в реальність, ми покажемо, хто ми є і на що ми здатні. Не змушуйте нас Петро Олексійович. Згадайте історію Румунії, Ніколае Чаушеску", – наголосив він.

Також інший учасник Віче, який представився демобілізованим військовослужбовцем Збройних сил України третього полку спецназу з міста Кропивницького з позивним "Хортиця", оголосив вимоги, які пікетувальники заявляли з 17 жовтня: створення Антикорупційного суду, зняття депутатської недоторканності, та зміна виборчого законодавства.

На віче були присутні близько 200 людей.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

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21 10 2017 20:20
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