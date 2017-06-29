Мітингувальники закидали Львівську міськраду димовими шашками, – ВІДЕО Зокрема, учасники мітингу вимагають вирішення проблем зі сміттям

У Львові на площі Ринок перед Львівською міськрадою у четвер, 29 червня, відбувається мітинг проти дій міського голови Андрія Садового та за вирішення проблем зі сміттям.

Фото: lviv.depo.ua

Про це повідомляє "Depo.Львів". Представники громадських організацій вимагають відставки начальника управління комунальним майном Львівської міськради Інни Свистун, вибачення від мера Львова Андрія Садового за образу нанесену учасникам АТО і вирішення проблем зі сміттям. Нагадаємо, 25 червня у Львові майже п'ять тисяч осіб зібралися на громадське віче для обговорення проблеми зі сміттям, яка виникла в місті після пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі в травні минулого року. У департаменті ЖКГ Львівської ОДА інформують: від минулої п’ятниці у Львові вже очистили 42% перенакопичених сміттєвих майданчиків.

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