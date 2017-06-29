CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові на площі Ринок перед Львівською міськрадою у четвер, 29 червня, відбувається мітинг проти дій міського голови Андрія Садового та за вирішення проблем зі сміттям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мітингувальники закидали Львівську міськраду димовими шашками, – ВІДЕО
Зокрема, учасники мітингу вимагають вирішення проблем зі сміттям
Фото: lviv.depo.ua
Про це повідомляє "Depo.Львів".
Представники громадських організацій вимагають відставки начальника управління комунальним майном Львівської міськради Інни Свистун, вибачення від мера Львова Андрія Садового за образу нанесену учасникам АТО і вирішення проблем зі сміттям.
Нагадаємо, 25 червня у Львові майже п'ять тисяч осіб зібралися на громадське віче для обговорення проблеми зі сміттям, яка виникла в місті після пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі в травні минулого року.
У департаменті ЖКГ Львівської ОДА інформують: від минулої п’ятниці у Львові вже очистили 42% перенакопичених сміттєвих майданчиків.
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29 06 2017 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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