Мітингувальники замурували людей у відділенні "Сбербанку" в Харкові

Людям вдалося вийти лише під вечір

Всередині харківського відділення "Сбербанку Росії", який уранці 10 квітня заблокували активісти "Національного корпусу" і ЦК "Азов", виявилися люди.

У приміщенні банку перебували щонайменше 20 осіб, повідомляє "Інтерфакс-України".

Вдалося їм вийти лише під вечір, коли декілька людей у цивільному, ховаючись за спинами правоохоронців, розблокували вхід.

Зауважимо, що потерпілі від коментарів відмовилися, аргументуючи це посадовими інструкціями, які забороняють це робити.

Крім того, ресурс додає, що одразу після розблокування кількість правоохоронців біля фінансової установи суттєво зменшилася.