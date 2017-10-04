Мітингувальники замурували людей у відділенні "Сбербанку" в Харкові
У приміщенні банку перебували щонайменше 20 осіб, повідомляє "Інтерфакс-України".
Вдалося їм вийти лише під вечір, коли декілька людей у цивільному, ховаючись за спинами правоохоронців, розблокували вхід.
Зауважимо, що потерпілі від коментарів відмовилися, аргументуючи це посадовими інструкціями, які забороняють це робити.
Крім того, ресурс додає, що одразу після розблокування кількість правоохоронців біля фінансової установи суттєво зменшилася.
Нагадаємо, що сьогодні зранку в Харкові розпочалося блокування віділленя "Сбербанку" з боку "Національного корпусу".
Станом на вечір на місці проведення акції з блокування роботи "Сбербанку" на вулиці Донець-Захаржевського залишалися близько сотні пікетувальників і близько 20 правоохоронців.
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