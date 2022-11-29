Між Британією та Китаєм закінчилася "Золота ера" - Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що "золота ера" у відносинах між Лондоном та Пекіном добігла кінця, закликавши до перегляду підходів до політики Китаю.

Про це він сказав на банкеті лорд-мера Лондона, передає Sky News.

"Будемо відверті, так звана "золота ера" закінчилася разом із наївною ідеєю про те, що торгівля призведе до соціальних і політичних реформ. Але ми також не повинні спиратися на спрощену риторику часів Холодної війни", - сказав Сунак.

"Ми визнаємо, що Китай представляє систематичний виклик нашим цінностям та інтересам, виклик, який стає гострішим у міру того, як країна рухається до ще більшого авторитаризму", - сказав британський прем’єр.

Він розкритикував порушення Китаєм прав людини, водночас наголосивши, що Британія "не може просто ігнорувати значення Китаю у світових справах" щодо глобальної економічної стабільності чи проблем, таких як зміна клімату.

Він сказав, що "супротивники та конкуренти Великої Британії планують на довгострокову перспективу", згадавши росію та Китай, і підкреслив, що Лондон "зробить еволюційний стрибок у нашому підході" до країн.

Британський прем'єр наголосив, що під його керівництвом Велика Британія не обере "статус-кво" і протистоятиме міжнародним конкурентам.

Він також згадав Україну у своїй промові, зазначивши, що немає жодних сумнівів у тому, що Британія "буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".