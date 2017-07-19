Між Гройсманом та Порошенком немає конфлікту, - глава АП
"Чи є конфлікт між Президентом і прем'єром? Чітко можу сказати: конфлікту немає. Дискусії з окремих питань існують, і це нормально, без них, напевно, теж було би неправильно, але якщо взяти ті історії, які подаються в інформпросторі, кажу відповідально - ці історії сильно перебільшені", - заявив Райнін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він також додав, що питання, які виникають в процесі взаємодії президентської вертикалі та Кабміну, вирішуються оперативно.
При цьому Райнін не бачить ризиків розбалансування роботи Кабміну через наявність конфліктів між окремими міністерствами.
"Уряд коаліційний, а значить, передбачає наявність управлінських команд. Мета загальна - розвиток країни, підходи можуть бути різні. Це нормально. Я не бачу на сьогодні ризиків розбалансування роботи Кабінету міністрів", - сказав глава АП.
Крім того він вважає, що система державної влади в Україні досить збалансована.
"Хоча, безумовно, межі досконалості немає. Чи потрібні конституційні зміни? Потрібно обговорювати з позицій розвитку країни. Що це дасть в результаті, і яка система найбільш оптимальна", - зазначив Райнін.
Разом з тим, як він стверджує, поки не було фахової дискусії про необхідність внесення змін до Конституції.
Як відомо, в оточенні Президента Петра Порошенка назріває конфлікт через зближення прем'єра Володимира Гройсмана із Арсенієм Яценюком та "Народним фронтом".
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