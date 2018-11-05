CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіж Києвом і столицею Словенії Любляною з'явилося пряме авіаційне сполучення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Між Києвом і Любляною з'явиться пряме авіасполучення
Відзначається, що авіасполучення запущено і розвивається
Фото: ria.ru
Про це під час брифінгу після зустрічі з президентом Словенії заявив Петро Порошенко, інформує "112 Україна".
"Ми домовилися, що запускаємо пряме авіасполучення між Києвом і Любляною, що є надзвичайно важливим у зв'язку з введенням безвіза для українців. Сьогодні пряме авіасполучення вже запущено і ефективно розвивається", – зазначив Порошенко.
Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air у вівторок, 1 травня, відновила прямий рейс за маршрутом Львів-Лондон.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 05 2018 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"
- "Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"Армія України повертає із "запасників" в бойовий стрій одразу шість типів зенітних ракетних комплексів