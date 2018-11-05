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Між Києвом і Любляною з'явиться пряме авіасполучення

Відзначається, що авіасполучення запущено і розвивається
Між Києвом і столицею Словенії Любляною з'явилося пряме авіаційне сполучення.
Між Києвом і Любляною з Фото: ria.ru

Про це під час брифінгу після зустрічі з президентом Словенії заявив Петро Порошенко, інформує "112 Україна".

"Ми домовилися, що запускаємо пряме авіасполучення між Києвом і Любляною, що є надзвичайно важливим у зв'язку з введенням безвіза для українців. Сьогодні пряме авіасполучення вже запущено і ефективно розвивається", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air у вівторок, 1 травня, відновила прямий рейс за маршрутом Львів-Лондон.

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11 05 2018 15:16
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