Між Києвом і Любляною з'явиться пряме авіасполучення

Між Києвом і столицею Словенії Любляною з'явилося пряме авіаційне сполучення.

Про це під час брифінгу після зустрічі з президентом Словенії заявив Петро Порошенко, інформує "112 Україна".

"Ми домовилися, що запускаємо пряме авіасполучення між Києвом і Любляною, що є надзвичайно важливим у зв'язку з введенням безвіза для українців. Сьогодні пряме авіасполучення вже запущено і ефективно розвивається", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що угорська авіакомпанія Wizz Air у вівторок, 1 травня, відновила прямий рейс за маршрутом Львів-Лондон.