Між лідером C14 і журналістом "Громадського" стався конфлікт

У середу, 18 липня, біля Голосіївського районного суду стався конфлікт між журналістом "Громадського" Ігорем Бурдигою та представниками організації С14.

У суді у справі розгону ромського табору на Лисій горі у Києві обирали запобіжний захід одному з координаторів С14 Сергієві Мазуру.

"Журналіст Громадського висвітлював цю тему кілька місяців і знаходився у суді за редакційним завданням. Після суду журналіста оточили представники С14, а її лідер Євген Карась дав журналісту ляпаса. Сталася сутичка, в яку втрутилися представники поліції", - повідомляє "Громадське".

"Цьому інциденту передував конфлікт з C14 у соціальних мережах - журналіст використав в одному зі своїх постів нецензурну лайку, за що отримав догану", - йдеться у повідомленні.

"Громадське" з’ясовує деталі конфлікту і тимчасово усуває журналіста від роботи. Видання зазначає, що продовжить висвітлювати діяльність С14.

Відзначимо, що Євген Карась на своїй сторінці у Facebook прокоментував сутичку.

"Нагадую Ігор Бурдига - це ліворадикальний активіст який декілька місяців працює на Громадському. Я навіть і не знав про його існування, але він з матюками постив про мене образи.

Тому я при зустрічі сам дав ляпаса і запропонував побитися, якщо той бажає воювати. Бурдига більше мене вагою і ростом +- такий же. Але лівак відмовився битися і пообіцяв, що буде далі хамити в Інтернеті. Тоді я дав ляпаса уже вдруге. Це і потрапило на відео. Думаю далі Бурдига, як зазвичай всі анархісти і ліваки, звернеться до поліції. Буду платити штраф", - написав Карась.

Нагадаємо, що підозрюваного у погромах табору ромів на Лисій горі у Голосіївському районі Києва координатора С14 Сергія Мазура взяли під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.