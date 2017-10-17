Між Парасюком та Гелетеєм сталася сутичка під Радою, - ВІДЕО Парасюк нагадав начальну УДО про Іловайськ

Сьогодні, 17 жовтня, в ході протестів під Верховною Радою між нардепом Володимиром Парасюком та начальником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм сталася бійка.

Фото: скріншот

Відео інциденту на своїй сторінці в Facebook опублікував директор інформаційного ресурсу "Трипільський край" Євген Цяпенко. Увага! На відео присутня ненормативна лексика. Нагадаємо, що близько тисячі людей зібралися біля будівлі Верховної Ради, де починається мітинг із вимогою політичної реформи, організований низкою політичних сил. Додамо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що дві з трьох вимог, які висувають сьогодні учасники мітингу за політичну реформу, парламент наразі не може розглянути.

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