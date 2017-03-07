Між поліцією та демонстрантами в Гамбурзі сталися перші сутички перед самітом G20
Про це повідомляє DW.
Увечері в неділю, 2 липня, гамбурзька поліція перешкодила демонстрантам, які хотіли встановити наметове містечко на півострові Ентенвердер на березі річки Ельби.
У поліції заявили, що демонстрація була дозволена, але організаторів заздалегідь попередили, що забороняють влаштовувати табір для ночівлі.
На місці демонстрації ввечері в неділю перебували близько 600 людей. Деякі з них почали встановлювати намети. Правоохоронці завадили учасникам акції та прибрала одинадцять наметів.
Речник поліції стверджує, що демонстранти жбурляли в правоохоронців повітряні кульки, наповнені фарбою. Поліцейські застосували проти кількох учасників акції перцевий спрей.
За даними поліції, одного протестувальника затримано.
Нагадаємо, напередодні, за кілька днів до саміту G20, у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію.
12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.
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