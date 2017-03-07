Між поліцією та демонстрантами в Гамбурзі сталися перші сутички перед самітом G20

За кілька днів до відкриття саміту країн Великої двадцятки (G20) в Гамбурзі відбулися перші зіткнення між протестувальниками проти політики G20 та поліцією.

Про це повідомляє DW.

Увечері в неділю, 2 липня, гамбурзька поліція перешкодила демонстрантам, які хотіли встановити наметове містечко на півострові Ентенвердер на березі річки Ельби.

У поліції заявили, що демонстрація була дозволена, але організаторів заздалегідь попередили, що забороняють влаштовувати табір для ночівлі.

На місці демонстрації ввечері в неділю перебували близько 600 людей. Деякі з них почали встановлювати намети. Правоохоронці завадили учасникам акції та прибрала одинадцять наметів.

Речник поліції стверджує, що демонстранти жбурляли в правоохоронців повітряні кульки, наповнені фарбою. Поліцейські застосували проти кількох учасників акції перцевий спрей.

За даними поліції, одного протестувальника затримано.

Нагадаємо, напередодні, за кілька днів до саміту G20, у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію.

12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.