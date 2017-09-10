Між Порошенком та Ердоганом встановили лінію прямого спецзв'язку

Між президентами України і Туреччини встановлена пряма телефонна лінія для реалізації стратегічного партнерства, заявив глава Української держави Петро Порошенко.

"Реалізації наших цілей, звичайно, буде сприяти, серед іншого, облаштування лінії спеціального конфіденційного зв'язку, яка встановлена на днях між президентом України і президентом Туреччини", - сказав він в ході спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, Київ і Анкара прагнуть до активізації двостороннього співробітництва на всіх рівнях "в дусі довіри і взаємоповаги". "Наша мета - це поглиблення стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною", - додав Порошенко.

У свою чергу Ердоган заявив, що Україна і Туреччина мають намір збільшити товарообіг між країнами до $10 млрд.

Нагадаємо, що 9 жовтня з офіційним візитом до Києва прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

В Адміністрації президента України пройшла тригодинна зустріч у форматі віч-на-віч між Петром Порошенком і Реджепом Ердоганом. За підсумками переговорів було анонсовано підписання дев'яти міждержавних документів, в т.ч. про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.