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Між Порошенком та Ердоганом встановили лінію прямого спецзв'язку

Україна і Туреччина хочуть поглиблювати стратегічне партнерство, заявив Петро Порошенко
Між президентами України і Туреччини встановлена пряма телефонна лінія для реалізації стратегічного партнерства, заявив глава Української держави Петро Порошенко.
Між Порошенком та Ердоганом встановили лінію прямого спецзв Фото: kommersant.ua

"Реалізації наших цілей, звичайно, буде сприяти, серед іншого, облаштування лінії спеціального конфіденційного зв'язку, яка встановлена на днях між президентом України і президентом Туреччини", - сказав він в ході спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, Київ і Анкара прагнуть до активізації двостороннього співробітництва на всіх рівнях "в дусі довіри і взаємоповаги". "Наша мета - це поглиблення стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною", - додав Порошенко.

У свою чергу Ердоган заявив, що Україна і Туреччина мають намір збільшити товарообіг між країнами до $10 млрд.

Нагадаємо, що 9 жовтня з офіційним візитом до Києва прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

В Адміністрації президента України пройшла тригодинна зустріч у форматі віч-на-віч між Петром Порошенком і Реджепом Ердоганом. За підсумками переговорів було анонсовано підписання дев'яти міждержавних документів, в т.ч. про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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09 10 2017 20:22
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