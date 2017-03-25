Між портами України та Греції планують відновити поромне сполучення
Про це йшла мова під час візиту міністра інфраструктури України Володимира Омеляна в Болгарію на засіданні міністрів країн-членів Східного партнерства, яке пройшло 23 березня в Софії, повідомляє ЦТС з посиланням на МІУ.
У болгарській столиці міністр Володимир Омелян провів зустріч зі своїм грецьким колегою Крістосом Спіртзісом, на якій наголосив, що українська сторона відкрита до діалогу про перспективи участі грецької сторони в реалізації транспортних проектів в Україні.
"Українська сторона готова до проведення переговорів по відновленню поромного сполучення, як між портами України та Греції (Одеса – Пірей) і залученню грецьких поромів до виконання перевезень в регіоні Чорного моря, зокрема, так і за маршрутом Нового Шовкового шляху", – заявив він .
У вересні 2016 року в Міністерстві мореплавання і острівної політики Греції пройшла перша технічна нарада експертів в морській галузі з налагодження співпраці між Україною і Грецією. На зустрічі було прийнято рішення про початок спільної обробки техніко-економічних аспектів організації поромної переправи між Україною і Грецією.
Раніше питання запуску порома між портами Греції і України обговорювалося міністром інфраструктури України із заступником міністра інфраструктури, транспорту та доріг Греції Маріанною Крісовелоні. Тоді Омелян зазначив, що реалізація проекту поромного сполучення між Україною і Грецією має високий торгово-економічний потенціал для обох країн.
Нагадаємо, у 2016 році обсяги перевалки в українських портах продовжили знижуватися, було зафіксовано найсильніше зниження за останні 4 роки, що становило -8,6% щодо 2015 року.
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