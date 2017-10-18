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Між представниками "Донбасу" і силовиками стався конфлікт під Радою

Обійшлось без сутичок
У представників батальйону "Донбас", яку беруть участь в акції протесту під Верховною Радою, стався короткочасний конфлікт із правоохоронцями через те, що протестувальники хотіли пронести крізь кордон силовиків до наметового містечка свої особисті речі.
Між представниками "Донбасу" і силовиками стався конфлікт під Радою Фото: hromadske.ua

Інцидент стався біля готелю "Київ", що навпроти Маріїнського парку, коли правоохоронці спробували завадити проносити речі, в основному спальники та каремати, через паркан-сітку, встановлену напередодні акції протесту 17 жовтня, інформує "Громадське".

У відповідь на це представники "Донбасу" почали перекидати речі через кордон поліцейських. І таким чином частина цих речей була доставлена до наметового містечка.

На цей момент частина полку особливого призначення, яка стояла в кордоні біля паркану-сітки, повернулась до свого місця дислокації. Ситуація стабілізувалась, обійшлось без сутичок.

Нагадаємо, що 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею парламенту перебувають близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".

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18 10 2017 15:39
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