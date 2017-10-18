Між представниками "Донбасу" і силовиками стався конфлікт під Радою
Інцидент стався біля готелю "Київ", що навпроти Маріїнського парку, коли правоохоронці спробували завадити проносити речі, в основному спальники та каремати, через паркан-сітку, встановлену напередодні акції протесту 17 жовтня, інформує "Громадське".
У відповідь на це представники "Донбасу" почали перекидати речі через кордон поліцейських. І таким чином частина цих речей була доставлена до наметового містечка.
На цей момент частина полку особливого призначення, яка стояла в кордоні біля паркану-сітки, повернулась до свого місця дислокації. Ситуація стабілізувалась, обійшлось без сутичок.
Нагадаємо, що 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". Під будівлею парламенту перебувають близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа