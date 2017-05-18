Росію та КНДР сполучили пасажирським поромом
Раніше пасажирські судна не сполучали Росію та КНДР. Пором курсуватиме з порту Владивостока і до порту Раджин (Північна Корея).
Вантажопасажирський пором "Mangyongbong" прийшов в порт Владивосток в районі 7.30 місцевого часу і пришвартувався до причалу морського вокзалу на кілька годин, повідомляє "Інтерфакс".
Пором "ManGyongBong" до 2006 року виконував рейси в японський порт Ніїгата. Після ракетних випробувань КНДР порому заборонено заходити в Японію. Судно здатне взяти на борт 193 туристів, до 1 тис. Тонн вантажів, у тому числі 24 TEU (еквівалент 20-футового контейнера). У перший час на поромі планується перевозити китайських туристів з Хуньчунь і Янцзи (КНР) і російських туристів в КНДР.
Зазначимо, що порт Раджин належить місту Расон, який є містом прямого підпорядкування уряду КНДР. На території міста Расон діє особлива економічна зона.
Нагадаємо, у квітні ЗМІ з посиланням на слова жителів Примор'я повідомляли про велике перекидання військової техніки на південь Примор'я до держкордону з КНДР. Було опублікувало відео і фотографії, а також слова очевидців пересування військової техніки залізничними коліями. Місцеві жителі повідомили про три ешелони з технікою.
Згодом начальник прес-служби Східного військового округу (СВО) Олександр Гордєєв заявив, що переміщення військової техніки на Далекому Сході Росії пов'язане з навчаннями, а не з поточним діалогом США і КНДР.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків