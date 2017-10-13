Між США й Росією розгорівся новий дипломатичний скандал
Про це повідомляє BBC.
За інформацією BBC, Міністерство закордонних справ Росії уже висловило протест.
"Зрозуміло, ніякої згоди на зняття прапорів російська сторона не давала. Це ворожа акція – наруга над державним символом Росії", – заявила офіційний представник МЗС Марія Захарова.
Також вона додала, що Росія зробить відповідні дії, але якими вони будуть, не уточнила.
Водночас Вашингтон запевняє, що усі дії з російськими дипломатичними об`єктами проходять у рамках міжнародних конвенцій. З прапорами при знятті поводилися акуратно – заявив Держдепартамент США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Держдуми В'ячеслав Володін скасував візит в США групи депутатів через зняті з дипломатичних установ прапори РФ.
Як відомо, на початку вересня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення США закрити кілька дипломатичних об'єктів РФ є "грубим порушенням міжнародного права".
Згодом Вашингтон став наполягати визнати рішення закрити російські дипломатичне і торгові представництва в Сан-Франциско, Нью-Йорку і Вашингтоні законним.
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