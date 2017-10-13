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Між США й Росією розгорівся новий дипломатичний скандал

Через прапори
Російські прапори зняли з будівель у Вашингтоні і Сан-Франциско, в яких до початку вересня працювали російські дипломати.
Між США й Росією розгорівся новий дипломатичний скандал Фото: Reuters

Про це повідомляє BBC.

За інформацією BBC, Міністерство закордонних справ Росії уже висловило протест.

"Зрозуміло, ніякої згоди на зняття прапорів російська сторона не давала. Це ворожа акція – наруга над державним символом Росії", – заявила офіційний представник МЗС Марія Захарова.

Також вона додала, що Росія зробить відповідні дії, але якими вони будуть, не уточнила.

Водночас Вашингтон запевняє, що усі дії з російськими дипломатичними об`єктами проходять у рамках міжнародних конвенцій. З прапорами при знятті поводилися акуратно – заявив Держдепартамент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Держдуми В'ячеслав Володін скасував візит в США групи депутатів через зняті з дипломатичних установ прапори РФ.

Як відомо, на початку вересня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення США закрити кілька дипломатичних об'єктів РФ є "грубим порушенням міжнародного права".

Згодом Вашингтон став наполягати визнати рішення закрити російські дипломатичне і торгові представництва в Сан-Франциско, Нью-Йорку і Вашингтоні законним.

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13 10 2017 07:54
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