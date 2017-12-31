CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідсьогодні українці можуть їздити в Об'єднані Арабські Емірати без візи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Між Україною і Арабськими Еміратами почав діяти безвізовий режим
З 31 грудня для в'їзду в ОАЕ потрібен тільки біометричний паспорт
Фото: legendtours.co.za
31 грудня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). Перебувати в ОАЕ без віз тільки з біометричними паспортами громадяни України можуть протягом 30 днів.
Раніше, МЗС повідомляло про проведення переговорів ще з 20 країнами про введення безвізового режиму. Переговори про спрощення візового режиму Україна веде з Саудівською Аравією. Візи в цю країну українцям коштують дорожче ніж до всіх інших країн світу.
Нагадаємо, що безвіз з ОАЕ Президент Порошенко прогнозував на початку листопада, пізніше міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив завершення необхідних для цього внутрішньодержавних процедур в Арабських Еміратах.
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31 12 2017 11:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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