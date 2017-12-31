Між Україною і Арабськими Еміратами почав діяти безвізовий режим

З 31 грудня для в'їзду в ОАЕ потрібен тільки біометричний паспорт

Відсьогодні українці можуть їздити в Об'єднані Арабські Емірати без візи.

31 грудня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). Перебувати в ОАЕ без віз тільки з біометричними паспортами громадяни України можуть протягом 30 днів.

Раніше, МЗС повідомляло про проведення переговорів ще з 20 країнами про введення безвізового режиму. Переговори про спрощення візового режиму Україна веде з Саудівською Аравією. Візи в цю країну українцям коштують дорожче ніж до всіх інших країн світу.

Нагадаємо, що безвіз з ОАЕ Президент Порошенко прогнозував на початку листопада, пізніше міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив завершення необхідних для цього внутрішньодержавних процедур в Арабських Еміратах.