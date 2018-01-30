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Міжбанк закрився падінням долара

Курс НБУ на 31 січня: долар – 28,00 грн, євро – 34,78 грн
30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96-27,99 гривні за долар.
Міжбанк закрився падінням долара Фото: Reuters

Про це повідомляє Finance.ua, інформує "Економічна правда".

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,96-27,99 гривні;

Євро - 34,79-34,81 гривні;

Російський рубль - 0,4967-0,4975 гривні.

У грудні Національний банк України констатував, що тиск на курс гривні спричинили сезонний і психологічний фактори.


 

 

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30 01 2018 19:32
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