БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96-27,99 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжбанк закрився падінням долара
Курс НБУ на 31 січня: долар – 28,00 грн, євро – 34,78 грн
Фото: Reuters
Про це повідомляє Finance.ua, інформує "Економічна правда".
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,96-27,99 гривні;
Євро - 34,79-34,81 гривні;
Російський рубль - 0,4967-0,4975 гривні.
У грудні Національний банк України констатував, що тиск на курс гривні спричинили сезонний і психологічний фактори.
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