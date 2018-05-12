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Міжбанк закрився суттєвим підвищенням курсу гривні

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок
5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.
Міжбанк закрився суттєвим підвищенням курсу гривні Фото: rian.com.ua

Як повідомляє Finance.ua, на 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,96 - 27,98 гривні;

Євро - 31,67 - 31,68 гривні;

Російський рубль - 0,4185 - 0,4192 гривні.

Нагадаємо, 5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 - 28,02 гривні за долар. 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 грудня на рівні 28,12 гривні.

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05 12 2018 21:15
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