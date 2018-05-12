БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжбанк закрився суттєвим підвищенням курсу гривні
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок
Фото: rian.com.ua
Як повідомляє Finance.ua, на 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,96 - 27,98 гривні;
Євро - 31,67 - 31,68 гривні;
Російський рубль - 0,4185 - 0,4192 гривні.
Нагадаємо, 5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 - 28,02 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 грудня на рівні 28,12 гривні.
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