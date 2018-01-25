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Міжбанк закрився зміцненням гривні

Долар США - 28,67-28,7 гривні
25 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,67-28,7 гривні за долар.
Міжбанк закрився зміцненням гривні Фото: from-ua.com

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,67-28,7 гривні;

Євро - 35,8-35,83 гривні;

Російський рубль - 0,5133-0,5142 гривні.

Нагадаємо, 25 січня котирування гривні до долара на міжбанкe станом на 10:00 встановилися на рівні 28,79-28,82 гривні за долар.

Раніше Голова правління Ради НБУ Богдан Данилишин прогнозує стабілізацію гривні з березня - квітня 2018 року.

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25 01 2018 20:39
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