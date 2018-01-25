Міжбанк закрився зміцненням гривні Долар США - 28,67-28,7 гривні

25 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,67-28,7 гривні за долар.

Фото: from-ua.com

Про це повідомляє Finance.ua. На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США - 28,67-28,7 гривні; Євро - 35,8-35,83 гривні; Російський рубль - 0,5133-0,5142 гривні. Нагадаємо, 25 січня котирування гривні до долара на міжбанкe станом на 10:00 встановилися на рівні 28,79-28,82 гривні за долар. Раніше Голова правління Ради НБУ Богдан Данилишин прогнозує стабілізацію гривні з березня - квітня 2018 року.

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