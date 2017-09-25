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Міжбанк закрився знеціненням гривні

Гривня продовжує падати
25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,31-26,33 гривні за долар.
Міжбанк закрився знеціненням гривні Фото: УНІАН

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,31-26,33 гривні;

Євро - 31,25-31,28 гривні;

Російський рубль - 0,458-0,4588 гривні.

Нагадаємо, 25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,27-26,29 гривні за долар.

До слова, в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол.

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25 09 2017 21:19
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