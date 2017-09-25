БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,31-26,33 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжбанк закрився знеціненням гривні
Гривня продовжує падати
Фото: УНІАН
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,31-26,33 гривні;
Євро - 31,25-31,28 гривні;
Російський рубль - 0,458-0,4588 гривні.
Нагадаємо, 25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,27-26,29 гривні за долар.
До слова, в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол.
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