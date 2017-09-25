Міжбанк закрився знеціненням гривні Гривня продовжує падати

25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,31-26,33 гривні за долар.

Фото: УНІАН

Про це повідомляє Finance.ua. На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США - 26,31-26,33 гривні; Євро - 31,25-31,28 гривні; Російський рубль - 0,458-0,4588 гривні. Нагадаємо, 25 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,27-26,29 гривні за долар. До слова, в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол.

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