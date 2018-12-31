Міжнародна федерація журналістів зафіксувала 94 вбивства медіаперсоналу

Були також три випадки смерті, пов'язані з роботою

Міжнародна федерація журналістів опублікувала список із 94 журналістів та співробітників ЗМІ, які загиблих під час інцидентів, пов'язаних з роботою, у 2018 році.

Торік загиблих працівників медіа було 82, а в попередні три роки спостерігалася тенденція до зниження цього показника, зазначає International Federation of Journalists.

У своєму 29-му списку федерація повідомляє, що цього року 84 особи (журналісти, оператори, фіксери, техніки) загинули внаслідок цілеспрямованих вбивств, бомбардувань та перехресного вогню, крім того померли ще 10 осіб (водії, охоронці та асистент продавця).

Серед 94 постраждалих є шість жінок. Були також три випадки смерті, пов'язані з роботою.

За даними IFJ за 2018 рік, Азіатсько-Тихоокеанський регіон має найвищий рівень вбивств (32), за ними йдуть Америки (27), Близький Схід і Арабський світ (20). Африка посідає четверте місце з 11 вбивствами перед Європою з 4-ма.

Станом на 27 грудня Міжнародна федерація журналістів зафіксувала: цілеспрямовані вбивства, смерть від ударів бомб та під перехресним вогнем – 94; смерть від нещасних випадків та стихійних лих – 3; загальна кількість смертей – 97.

Країни з найбільшим числом убивств працівників ЗМІ:

Афганістан – 16;

Мексика – 11;

Ємен – 9;

Сирія – 8;

Індія – 7;

Пакистан – 5;

Сомалі – 5;

США – 5;

Філіппіни – 3;

Еквадор – 3;

Бразилія – 3;

Колумбія – 2;

Палестина – 2;

Гватемала – 2.