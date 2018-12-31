Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Міжнародна федерація журналістів зафіксувала 94 вбивства медіаперсоналу

Були також три випадки смерті, пов'язані з роботою
Міжнародна федерація журналістів опублікувала список із 94 журналістів та співробітників ЗМІ, які загиблих під час інцидентів, пов'язаних з роботою, у 2018 році.
Міжнародна федерація журналістів зафіксувала 94 вбивства медіаперсоналу Фото: gettyimages.com

Торік загиблих працівників медіа було 82, а в попередні три роки спостерігалася тенденція до зниження цього показника, зазначає International Federation of Journalists.

У своєму 29-му списку федерація повідомляє, що цього року 84 особи (журналісти, оператори, фіксери, техніки) загинули внаслідок цілеспрямованих вбивств, бомбардувань та перехресного вогню, крім того померли ще 10 осіб (водії, охоронці та асистент продавця).

Серед 94 постраждалих є шість жінок. Були також три випадки смерті, пов'язані з роботою.

За даними IFJ за 2018 рік, Азіатсько-Тихоокеанський регіон має найвищий рівень вбивств (32), за ними йдуть Америки (27), Близький Схід і Арабський світ (20). Африка посідає четверте місце з 11 вбивствами перед Європою з 4-ма.

Станом на 27 грудня Міжнародна федерація журналістів зафіксувала: цілеспрямовані вбивства, смерть від ударів бомб та під перехресним вогнем – 94; смерть від нещасних випадків та стихійних лих – 3; загальна кількість смертей – 97.

Країни з найбільшим числом убивств працівників ЗМІ:

Афганістан – 16;

Мексика – 11;

Ємен – 9;

Сирія – 8;

Індія – 7;

Пакистан – 5;

Сомалі – 5;

США – 5;

Філіппіни – 3;

Еквадор – 3;

Бразилія – 3;

Колумбія – 2;

Палестина – 2;

Гватемала – 2.

Нагадаємо, що голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що з початку 2017 року сталося 143 напади на журналістів, а до суду скеровано справи лише щодо 14-ти з них.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2018 10:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.