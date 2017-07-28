Міжнародна фінансова корпорація інвестує $15 млн в український бізнес

IFC підтримує малі та середні підприємства України з інвестиціями в розмірі $15 млн доларів США в новий фонд прямих інвестицій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Міжнародна фінансова корпорація прийняла рішення інвестувати 15 млн доларів у фонд прямих інвестицій для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Упевнений, цей крок дозволить українським бізнесменам і економіці в цілому новий поштовх до розвитку", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, українська економіка може розраховувати на приплив інвестицій на рівні минулого року. Інвестор не зацікавлений в країні, в якій не відбулися реформи, а олігархи - не те, чого потребує країна.

До слова, індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації покинув негативну площину.