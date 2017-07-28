Міжнародна фінансова корпорація інвестує $15 млн в український бізнес
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.
"Міжнародна фінансова корпорація прийняла рішення інвестувати 15 млн доларів у фонд прямих інвестицій для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Упевнений, цей крок дозволить українським бізнесменам і економіці в цілому новий поштовх до розвитку", - заявив Гройсман.
Нагадаємо, українська економіка може розраховувати на приплив інвестицій на рівні минулого року. Інвестор не зацікавлений в країні, в якій не відбулися реформи, а олігархи - не те, чого потребує країна.
До слова, індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації покинув негативну площину.
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