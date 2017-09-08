Міжнародна фінкорпорація вперше в історії України отримала кредит у гривні
"Позика у розмірі 400 млн грн видана банком на 8 років. Ці кошти IFC направить на фінансування інвестиційних проектів українських компаній", - повідомила прес-служба банку.
Як відзначили в Райффайзен Банку, до цього корпорація здійснювала фінансову підтримку українським компаніям тільки в іноземній валюті. Нещодавно Національний банк України дозволив міжнародним фінансовим установам кредитувати клієнтів і у гривні.
"Ми працюємо над тим, щоб розширити доступ до такого необхідного фінансування для українських компаній і продовжити термін ресурсів на ринку. Наш перший кредит у гривні вже отримав Ашан Рітейл", - цітірют слова глави регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі Джейсона Пеллмара.
Також наголошується, що Райффайзен Банк Аваль і IFC співпрацюють з ряду проектів з 2004 року.
Довідка: Райффайзен Банк Аваль заснований в 1992 році. За його даними на 1 січня 2017 року, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрія) володів 68,27% статутного капіталу фінустанови, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - 30%.
За даними Нацбанку України, на 1 квітня 2017 року за розміром активів Райффайзен Банк Аваль займав 5-е місце (57,68 млрд грн) серед 90 діючих банків.
IFC, член групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, що фокусує на приватному секторі в країнах, ринки яких розвиваються. IFC працює з більш 2 тис. компаній по всьому світу. Обсяг довгострокових інвестицій корпорації в країни, що розвиваються у 2016 фінансовому році досяг $19 млрд.
Нагадаємо, Міжнародні резерви України на початок липня становили $17,97 млрд, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.
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