Міжнародна спільнота закликає Україну розблокувати вибори в об'єднаних громадах
Заява опублікована на сайті ініціативи "Децентралізація". Її підтримали уряди Канади, Данії, ФРН, Польщі, Швеції, Швейцарії та Великої Британії, а також Рада Європи, ЄС, ОЕСР та Програма Розвитку Організації Об'єднаних Націй.
Автори заяви зазначають, що реформа адміністративно-територіального устрою, яку було розпочато восени 2015 року і яка повністю підтримується міжнародною спільнотою, вже демонструє позитивні результати і широко підтримується громадянами України.
"Саме тому, з несподіванкою та стурбованістю ми дізналися про нещодавнє рішення Центральної виборчої комісії України призупинити оголошення та проведення місцевих виборів у новостворених об'єднаних територіальних громадах, що були заплановані на жовтень 2018 року", – йдеться в заяві.
Як зазначається, таке рішення чинить вплив на більш ніж мільйон українських громадян, що проживають у понад ста двадцяти новостворених об'єднаних територіальних громадах і вірять у децентралізацію та її переваги.
"Необхідно вкрай терміново розв'язати будь-які юридичні та технічні питання задля забезпечення своєчасної організації виборів у новостворених об'єднаних територіальних громадах України та продовження процесу об'єднання громад", – наголошують автори заяви.
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