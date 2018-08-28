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Міжнародна спільнота закликає Україну розблокувати вибори в об'єднаних громадах

Заяву підтримали уряди Канади, Данії, ФРН, Польщі, Швеції, Швейцарії та Великої Британії, а також Рада Європи, ЄС
Донорські агенції, посольства та міжнародні організації, що підтримують об'єднання територіальних громад в Україні, зробили спільну заяву, в якій закликають розв'язати всі юридичні та технічні питання задля забезпечення своєчасної організації виборів у новостворених об'єднаних територіальних громадах.
Міжнародна спільнота закликає Україну розблокувати вибори в об Фото: google.com

Заява опублікована на сайті ініціативи "Децентралізація". Її підтримали уряди Канади, Данії, ФРН, Польщі, Швеції, Швейцарії та Великої Британії, а також Рада Європи, ЄС, ОЕСР та Програма Розвитку Організації Об'єднаних Націй.

Автори заяви зазначають, що реформа адміністративно-територіального устрою, яку було розпочато восени 2015 року і яка повністю підтримується міжнародною спільнотою,  вже демонструє позитивні результати і широко підтримується громадянами України.

"Саме тому, з несподіванкою та стурбованістю ми дізналися про нещодавнє рішення Центральної виборчої комісії України призупинити оголошення та проведення місцевих виборів у новостворених об'єднаних територіальних громадах, що були заплановані на жовтень 2018 року", – йдеться в заяві.

Як зазначається, таке рішення чинить вплив на більш ніж мільйон українських громадян, що проживають у понад ста двадцяти новостворених об'єднаних територіальних громадах і вірять у децентралізацію та її переваги.

"Необхідно вкрай терміново розв'язати будь-які юридичні та технічні питання задля забезпечення своєчасної організації виборів у новостворених об'єднаних територіальних громадах України та продовження процесу об'єднання громад", – наголошують автори заяви.

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28 08 2018 23:58
ТЕГИ: ЦВК, вибори, ОТГ
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