Міжнародні експерти забракували ще 12 кандидатів у Антикорупційний суд

Участь у конкурсі ще 20 кандидатів залишається під питанням

Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів ще 12 кандидатур в Антикорупційний суд.

"Відбулося друге засідання Громадської ради міжнародних експертів. Сьогодні під сумнів поставили ще 12 кандидатів, чеснота і професіоналізм яких розглянуть на спільному засіданні з Вищою кваліфікаційною комісією суддів", - повідомляють на сайті "Центру протидії корупції".

Так, серед сумнівних кандидатів виявилися: Інна Білоус, Іван Соловйов, Дмитро Ягунов, Петро Феськов, Тетяна Черниш, Олег Кімстачов, Микола Дідик, Віктор Онуфрієв, В'ячеслав Дмитрієв, Петро Бурда, Олексій Омелян і Руслан Хитрик.

Відзначають, що експерти висловили сумнів у професійності кандидата Білоус, яка прийняла рішення про заборону мирних зібрань; Кімстачова, який з порушенням підслідності прийняв рішення у справі за позовом іншого судді свого суду; Бурди, який приймав рішення поза процесуальними строками, і Хитрика, який не просто потрапив у ДТП у стані алкогольного сп'яніння, але зробив це посеред робочого дня, в який прийняв не менш ніж 12 рішень.

Раніше, 4 січня, відбулося перше засідання ради міжнародників, на якому забракували вісьмох кандидатів.

Участь у конкурсі ще 20 кандидатів залишається під питанням.

До 11 січня має відбутися ще кілька засідань експертів. Після цього пройде спільне засідання Громадської ради міжнародних експертів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.