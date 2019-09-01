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Міжнародні експерти забракували ще 12 кандидатів у Антикорупційний суд

Участь у конкурсі ще 20 кандидатів залишається під питанням
Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів ще 12 кандидатур в Антикорупційний суд.
Міжнародні експерти забракували ще 12 кандидатів у Антикорупційний суд Фото: facebook.com/vkksu

"Відбулося друге засідання Громадської ради міжнародних експертів. Сьогодні під сумнів поставили ще 12 кандидатів, чеснота і професіоналізм яких розглянуть на спільному засіданні з Вищою кваліфікаційною комісією суддів", - повідомляють на сайті "Центру протидії корупції".

Так, серед сумнівних кандидатів виявилися: Інна Білоус, Іван Соловйов, Дмитро Ягунов, Петро Феськов, Тетяна Черниш, Олег Кімстачов, Микола Дідик, Віктор Онуфрієв, В'ячеслав Дмитрієв, Петро Бурда, Олексій Омелян і Руслан Хитрик.

Відзначають, що експерти висловили сумнів у професійності кандидата Білоус, яка прийняла рішення про заборону мирних зібрань; Кімстачова, який з порушенням підслідності прийняв рішення у справі за позовом іншого судді свого суду; Бурди, який приймав рішення поза процесуальними строками, і Хитрика, який не просто потрапив у ДТП у стані алкогольного сп'яніння, але зробив це посеред робочого дня, в який прийняв не менш ніж 12 рішень.

Раніше, 4 січня, відбулося перше засідання ради міжнародників, на якому забракували вісьмох кандидатів.

Участь у конкурсі ще 20 кандидатів залишається під питанням.

До 11 січня має відбутися ще кілька засідань експертів. Після цього пройде спільне засідання Громадської ради міжнародних експертів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Нагадаємо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.

Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.

Як відомо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.

Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.

 

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09 01 2019 17:40
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