Міжнародні експерти забракували ще 12 кандидатів у Антикорупційний суд
"Відбулося друге засідання Громадської ради міжнародних експертів. Сьогодні під сумнів поставили ще 12 кандидатів, чеснота і професіоналізм яких розглянуть на спільному засіданні з Вищою кваліфікаційною комісією суддів", - повідомляють на сайті "Центру протидії корупції".
Так, серед сумнівних кандидатів виявилися: Інна Білоус, Іван Соловйов, Дмитро Ягунов, Петро Феськов, Тетяна Черниш, Олег Кімстачов, Микола Дідик, Віктор Онуфрієв, В'ячеслав Дмитрієв, Петро Бурда, Олексій Омелян і Руслан Хитрик.
Відзначають, що експерти висловили сумнів у професійності кандидата Білоус, яка прийняла рішення про заборону мирних зібрань; Кімстачова, який з порушенням підслідності прийняв рішення у справі за позовом іншого судді свого суду; Бурди, який приймав рішення поза процесуальними строками, і Хитрика, який не просто потрапив у ДТП у стані алкогольного сп'яніння, але зробив це посеред робочого дня, в який прийняв не менш ніж 12 рішень.
Раніше, 4 січня, відбулося перше засідання ради міжнародників, на якому забракували вісьмох кандидатів.
Участь у конкурсі ще 20 кандидатів залишається під питанням.
До 11 січня має відбутися ще кілька засідань експертів. Після цього пройде спільне засідання Громадської ради міжнародних експертів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Нагадаємо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.
Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.
Як відомо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.
Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку