Міжнародні експерти засумнівалися в доброчесності 42 кандидатів до антикорупційного суду

Громадська рада міжнародних експертів на засіданні щодо оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду ініціювала додаткову перевірку 42 учасників конкурсу.

Таке рішення експерти прийняли на третьому засіданні 10 січня, повідомляє "Громадське".

На попередніх засіданнях експерти рекомендували провести додаткову перевірку 30 учасників конкурсу, у четвер – запропонували перевірити ще 12.

Зокрема, 10 січня громадська рада міжнародних експертів ініціювала додаткову перевірку щодо доброчесності таких кандидатів:

1) Галабала Маркіян Васильович, адвокат;

2) Боднар Сергій Богданович, асистент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

3) Бурбела Юрій Сергійович, суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області;

4) Гончарук Василь Миколайович, суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області;

5) Заніні Діана Володимирівна, адвокатка;

6) Кос Ігор Богданович, суддя Буського районного суду Львівської області;

7) Малєєв Андрій Юрійович, суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області;

8) Постульга Василь Євгенович, заступник директора ТОВ ЮК "Постульга та партнери", адвокат;

9) Саландяк Ольга Ярославівна, суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області;

10) Січеславський Ігор Анатолійович, директор ТОВ "Юридичне бюро Січеславського";

11) Станіславський Валерій Петрович, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

12) Чорна Валерія Вікторія, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Загалом у конкурсі беруть участь 113 кандидатів.

До Вищого антикорупційного суду планують набрати 39 суддів, з них — 12 посад до Апеляційної палати.

Спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради міжнародних експертів відбудеться 18 січня. На ньому і вирішуватиметься майбутнє кандидатів, щодо яких є сумніви.

Як відомо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.

Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.