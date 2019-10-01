Міжнародні експерти засумнівалися в доброчесності 42 кандидатів до антикорупційного суду
Таке рішення експерти прийняли на третьому засіданні 10 січня, повідомляє "Громадське".
На попередніх засіданнях експерти рекомендували провести додаткову перевірку 30 учасників конкурсу, у четвер – запропонували перевірити ще 12.
Зокрема, 10 січня громадська рада міжнародних експертів ініціювала додаткову перевірку щодо доброчесності таких кандидатів:
1) Галабала Маркіян Васильович, адвокат;
2) Боднар Сергій Богданович, асистент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
3) Бурбела Юрій Сергійович, суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області;
4) Гончарук Василь Миколайович, суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області;
5) Заніні Діана Володимирівна, адвокатка;
6) Кос Ігор Богданович, суддя Буського районного суду Львівської області;
7) Малєєв Андрій Юрійович, суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області;
8) Постульга Василь Євгенович, заступник директора ТОВ ЮК "Постульга та партнери", адвокат;
9) Саландяк Ольга Ярославівна, суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області;
10) Січеславський Ігор Анатолійович, директор ТОВ "Юридичне бюро Січеславського";
11) Станіславський Валерій Петрович, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
12) Чорна Валерія Вікторія, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
Загалом у конкурсі беруть участь 113 кандидатів.
До Вищого антикорупційного суду планують набрати 39 суддів, з них — 12 посад до Апеляційної палати.
Спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради міжнародних експертів відбудеться 18 січня. На ньому і вирішуватиметься майбутнє кандидатів, щодо яких є сумніви.
Як відомо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.
Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.
Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.
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