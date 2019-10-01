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Міжнародні експерти засумнівалися в доброчесності 42 кандидатів до антикорупційного суду

Загалом у конкурсі беруть участь 113 кандидатів
Громадська рада міжнародних експертів на засіданні щодо оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду ініціювала додаткову перевірку 42 учасників конкурсу.
Міжнародні експерти засумнівалися в доброчесності 42 кандидатів до антикорупційного суду Фото: vikka.ua

Таке рішення експерти прийняли на третьому засіданні 10 січня, повідомляє "Громадське".

На попередніх засіданнях експерти рекомендували провести додаткову перевірку 30 учасників конкурсу, у четвер – запропонували перевірити ще 12.

Зокрема, 10 січня громадська рада міжнародних експертів ініціювала додаткову перевірку щодо доброчесності таких кандидатів:

1) Галабала Маркіян Васильович, адвокат;

2) Боднар Сергій Богданович, асистент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

3) Бурбела Юрій Сергійович, суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області;

4) Гончарук Василь Миколайович, суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області;

5) Заніні Діана Володимирівна, адвокатка;

6) Кос Ігор Богданович, суддя Буського районного суду Львівської області;

7) Малєєв Андрій Юрійович, суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області;

8) Постульга Василь Євгенович, заступник директора ТОВ ЮК "Постульга та партнери", адвокат;

9) Саландяк Ольга Ярославівна, суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області;

10) Січеславський Ігор Анатолійович, директор ТОВ "Юридичне бюро Січеславського";

11) Станіславський Валерій Петрович, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

12) Чорна Валерія Вікторія, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Загалом у конкурсі беруть участь 113 кандидатів.

До Вищого антикорупційного суду планують набрати 39 суддів, з них — 12 посад до Апеляційної палати.

Спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради міжнародних експертів відбудеться 18 січня. На ньому і вирішуватиметься майбутнє кандидатів, щодо яких є сумніви.

Як відомо, 12 листопада почалося тестування кандидатів, які подали документи на участь у конкурсах до Верховного Суду і Вищого антикорупційного суду. На іспит зареєструвалися 765 кандидатів. Практичне завдання конкурсанти пройдуть 14 лютого.

Голова ВККС Сергій Козьяков прогнозує, що список переможців буде оголошено 15-20 лютого.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.

Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.

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10 01 2019 19:39
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