Міжнародні компанії в Україні потрапили під розслідування справи на майже мільярд гривень

Прокуратура Києва розслідує закупівлі аутстаффингових послуг кількома десятками "дочок" великих міжнародних компаній, а також "Київстаром" і "Нової поштою" у компаній "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф".

"Невстановленими особами впроваджено протиправний механізм з надання найбільшим бюджетоутворювальним підприємствам країни, зокрема з іноземним капіталом, а саме: "Хуавей Україна", "Самсунг електронікс Україна компані", "Київстар", "Нова пошта" та іншим, послуг з незаконного виведення грошових коштів за кордон та ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів", - йдеться в тексті постанови Дніпровського райсуду Києва з посиланням на клопотання прокуратури Києва в рамках кримінального провадження від 17 жовтня 2017 року, повідомляє "Інтерфакс".

Згідно з документом, прокуратура встановила, що посадові особи зазначених вище підприємств, "вступивши в змову невстановленими особами", перераховують на рахунки підконтрольних їм "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" грошові кошти за "нібито надання останніми власних кваліфікованих фахівців, необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу), однак фактично працівники відбиралися і працевлаштувалися компаніями - замовниками послуг".

Протягом 2014-2018 років за такі послуги двом ТОВ було перераховано понад 1,5 млрд грн, а ці компанії, згідно з висновком експертного дослідження "Дослідницького інформаційно-консультаційного центру", завдали збитків державі на суму понад 955 млн грн, вказує прокуратура.

За підсумками розгляду клопотання, суд вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення оригіналів у "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" їхніх взаємовідносин із замовниками, серед яких також "ППГ Україна", "Тойота - Україна", "Хускварна Україна", "Альянс Холдинг", "ФМС Україна", "Дебтекс Україна", "Мілі", "Дікергофф Цемент Україна", "Адідас-Україна", ТП Віжн Україна".

Крім того, у цьому списку компаній "Гібсон Інновейшнз Україна", "БСХ Побутова Техніка", "Коніка Мінолта Україна", "Філіпс Україна", "Піонер Україна", "Дюпон Україна", "Кімберлі-Кларк Україна", "Санофі - авентіс Україна", "Селдико", "БАСФ Т.О.В", "Тева Україна", "Проктер енд Гембл Україна". Суд включив до нього також "Монделіс Україна", "Телесвіт", "Данон Дніпро", "Сингента", "Якобс Україна", "Байєр", "ДХЛ Інтернешнл Україна", "Філіпс Світлові Рішення України", "Ейвон Косметікс Юкрейн", "Адам Україна", "Лореаль Україна", "Шелл Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн і", "ЗІП", Промінвестбанк та інших".

Згідно з постановою, йдеться, зокрема, про дані щодо працевлаштованих протягом 2014 - 2018 років осіб з іноземним громадянством.

Крім того, суд іншою постановою вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення речей і документів, що перебувають у володінні Казначейства України, Альфа-банку, УкрСиббанку та Райффайзен Банку Аваль, про рух грошових коштів на рахунках "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф "із зазначенням необхідних даних за транзакціями.

Згідно з інформацією на сайті PromotionStaff, компанія заснована в 1998 році в Канаді і має офіси в Торонто, Києві та Москві. На сьогодні група компаній PromotionStaff здійснює реалізацію проектів з аутстаффингу/аутсорсингу персоналу, пошуку та підбору висококваліфікованих фахівців для понад 150 партнерів у 12 країнах світу, а загальна кількість аутстаффингового персоналу перевищує 10 тис. фахівців.

Виторг ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" у 2016 році зріс на 35% - до 604,62 млн грн, а чистий прибуток - на 12,1%, до 2,38 млн грн.

Виторг ТОВ "Промоушн Стафф" у 2016 році збільшився на 20,5% - до 131,63 млн грн, а чистий прибуток - на 17,5%, до 0,71 млн грн.

Обидві компанії належать Тетяні і Сергію Криворучкам. Їхні фінансові дані за 2017 рік наразі відсутні.