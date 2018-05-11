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Міжнародні резерви НБУ перевищили $18 млрд

Запаси валюти поповнили завдяки розміщенню євробондів
Міжнародні резерви Національного банку України у жовтні зросли на $99 млн до $16,737 млрд, а на початку листопада завдяки розміщенню єврооблігацій Міністерством фінансів сягнули $18,069 млрд.
Міжнародні резерви НБУ перевищили $18 млрд Фото: 5.ua

Скорочення резервів, яке спостерігалося з травня, пов'язане з наявністю надлишкової пропозиції валюти (в тому числі за рахунок надходження валютної виручки від експорту зернових), повідомляє прес-служба Нацбанку.

У результаті НБУ отримав можливість поповнити резерви за рахунок купівлі валюти на міжбанку. У жовтні чиста купівля іноземної валюти становила $198,5 млн.

Водночас надходження від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (790,7 млн доларів у еквіваленті) були менші, ніж платежі з обслуговування і погашення держборгу (853 млн доларів в еквіваленті).

Третім фактором, який вплинув на зміну обсягу резервів, стала переоцінка фінансових інструментів (зміна курсу гривні та ринкової вартості). У жовтні їх вартість скоротилася на $36,8 млн.

Нагадаємо, у червні 2018 року міжнародні резерви України скоротилися майже на 200 млн доларів і на 1 липня становили 17,978 млрд доларів. Так, вперше з липня 2017 року резерви стали меншими за 18 млрд доларів.

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05 11 2018 18:38
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