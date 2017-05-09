Міжнародні резерви НБУ в серпні зросли до 18 млрд доларів

Востаннє обсяг резервів перевищував цю позначку на початку 2014 року

Міжнародні резерви Національного банку україни в серпні збільшилися на 1,3% до 18,035 млрд доларів у порівнянні з липнем.

"Останній раз обсяг резервів перевищував цю позначку на початку 2014 року. Сьогодні резерви знаходяться на рівні 16% вищому, ніж на початку поточного року. Зокрема, за підсумками серпня резерви зросли на 240 млн доларів, або на 1,3%", - йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

У серпні на зміну обсягів резервів впливали: надходження на користь уряду в сумі 351,5 млн доларів від розміщення ОВДП в інвалюті; платежі Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду на 448,7 млн доларів; платежі уряду з обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті на суму 50,1 млн доларів, з яких 12,3 млн доларів для обслуговування та погашення ОВДП в інвалюті; валютні інтервенції Національного банку на міжбанківському ринку, за підсумками яких чиста купівля валюти склала 234 млн доларів.

Зокрема, завдяки сприятливій зовнішньоекономічній кон'юнктурі для товарів українського експорту, насамперед металургії, протягом місяця Національний банк купив 285,3 млн доларів (у тому числі 62 млн доларів - за інтервенцій у формі запиту кращого курсу).

Також 31 серпня в зв'язку з перевищенням попиту на валюту над її пропозицією і відповідним посиленням волатильності на валютному ринку Національний банк провів валютний аукціон, в ході якого продав 44,3 млн доларів.

Ще 7 млн доларів Національний банк продав за інтервенціями у формі запиту кращого курсу.

Станом на 1 вересня обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяці майбутнього імпорту.

З початку року міжнародні резерви зросли на 16% з 15,5 млрд доларів до 18 млрд доларів.

Нагадаємо, грошова маса в Україні в липні 2017 року зросла на 1% - до 1 трлн 114,817 млрд грн.