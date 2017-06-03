Міжнародні резерви НБУ збільшилися на $ 15 млн у лютому

Міжнародні резерви України за один місяць зросли приблизно на 15 млн доларів.

Міжнародні резерви України на 1 березня 2017 року становили 15,460 млрд доларів. Станом на 1 січня резерви України становили тільки 15,445 млрд доларів, повідомляє сайт НБУ.

"Національний банк зміг компенсувати витрати іноземної валюти, зроблені в січні для згладжування надмірних коливань курсу гривні. Поповнення міжнародних резервів протягом лютого відбувалося на міжбанківському валютному ринку шляхом проведення як валютних аукціонів, так і валютних інтервенцій у формі запиту кращого курсу. Завдяки поступовому зростанню надходжень валютного виторгу від експорту і підвищення цін на товари українського експорту на світових ринках у лютому спостерігалася надлишкова пропозиція валюти на міжбанківському ринку", - говориться в повідомленні.

Чиста купівля валюти на міжбанку в лютому становила 80,9 мільйона доларів.

Водночас із міжнародних резервів взяли 66,5 млн на платежі на користь Міжнародного валютного фонду, 62,4 млн доларів - на інші платежі з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті.

Нагадаємо, що протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.