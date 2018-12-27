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Міжнародні резерви України оновили 5-річний максимум

Зростання відбулося після надходження кредиту Deutsche Bank
Міжнародні резерви України зросли до 20,7 млрд доларів після надходження в четвер 349,3 млн євро кредиту Deutsche Bank під гарантію Світового банку (СБ).
Міжнародні резерви України оновили 5-річний максимум Фото: rian.com.ua

Про це повідомили у прес-службі Національного банку України, передає "Інтерфакс-Україна".

"В останній раз резерви перевищували зазначену позначку ще в жовтні 2013 року", - повідомили у прес-службі.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів СБ 18 грудня 2018 року схвалила надання Україні гарантій у розмірі 750 млн доларів як підтримку державної політики.

Відповідно до прес-релізу СБ, зазначена гарантія допоможе Україні залучити до державного бюджету на міжнародних ринках близько 1 млрд доларів.

Україна 27 грудня 2018 року залучила у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн євро під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, структура СБ). За кредитом була використана частина гарантії в сумі 375 млн доларів у євровому еквіваленті із загальної суми гарантії СБ в розмірі 750 млн доларів.

Мінфін також повідомив, що залучення чергового кредиту під невикористану частину гарантії СБ очікується в першому кварталі 2019 року.

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27 12 2018 22:23
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