Міжнародні резерви України у 2017 р. зросли на 21%
Центробанк також уточнює, що в грудні міжнародні резерви скоротилися на 0,5%.
"Отже, рівень міжнародних резервів України на кінець 2017 року перевищив прогноз Національного банку ($18,6 млрд в еквіваленті, згідно з інфляційним звітом за жовтень-2017), незважаючи на незначне скорочення в грудні на 0,5%", - ідеться в повідомленні.
За даними центробанку, на динаміку міжнародних резервів у грудні, зокрема, вплинуло надходження на користь уряду в сумі $588,8 млн, з яких $586,4 млн - від розміщення державних облігацій, а також видатки на виплату за зовнішнім боргом. Так, Міжнародному валютному фонду було здійснено платежі на суму $161,8 млн, на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $423,6, з яких $403,1 млн становило обслуговування і погашення облігацій внутрішньої державної позики.
Водночас НБУ в грудні продав на міжбанківському валютному ринку $232,5 млн, з яких $85 млн - шляхом проведення інтервенцій у формі запиту найкращого курсу.
НБУ в грудні також купив на міжбанківському валютному ринку $50 млн шляхом проведення інтервенцій у формі запиту найкращого курсу. Отже, обсяг чистого продажу валюти під час проведення валютних інтервенцій у грудні становив $182,5 млн.
Як зазначається в повідомленні, станом на 1 січня обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду та НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) очікує зростання міжнародних резервів України за підсумками 2017 року з $15,54 млрд до "трохи нижче" $19 млрд.
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