Міжнародні резерви України у квітні зросли на 229 млн доларів
"Основним джерелом поповнення резервів протягом квітня, як і в попередні місяці, була купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку. Тривале перевищення пропозиції валюти над попитом на неї на міжбанківському ринку дало НБУ можливість і надалі викуповувати надлишок валюти з ринку для нарощування резервів без протидії зміцненню обмінного курсу гривні", - йдеться в повідомленні НБУ.
За підсумками квітня НБУ купив на міжбанківському ринку 326,7 млн доларів. У тому числі 146,0 млн доларів – за інтервенціями за найкращим курсом, 80,0 млн доларів за єдиним курсом, та 100,7 млн. доларів - на валютних аукціонах.
Крім того, Національний банк продав 24,0 млн доларів за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу.
Таким чином, чиста купівля валюти Національним банком становила 302,7 млн доларів.
Нагадаємо, міжнародні резерви України в березні 2018 року скоротилися на 1,2% - до 18,191 мільярда доларів в зв'язку з платежами за зовнішнім боргом.
Станом на 1 квітня обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і НБУ, йдеться в повідомленні.
Додамо, що золотовалютні резерви за 2017 зросли на 21% і на 1 січня 2018 становили $18,8 в еквіваленті. Разом з тим в грудні резерви дещо скоротилися.
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