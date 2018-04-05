Міжнародні резерви України у квітні зросли на 229 млн доларів

Міжнародні резерви України зросли за квітень на 1,3% і на 1 травня 2018 року становили 18 421,1 млн доларів (в еквіваленті), свідчать попередні дані Національного банку України.

"Основним джерелом поповнення резервів протягом квітня, як і в попередні місяці, була купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку. Тривале перевищення пропозиції валюти над попитом на неї на міжбанківському ринку дало НБУ можливість і надалі викуповувати надлишок валюти з ринку для нарощування резервів без протидії зміцненню обмінного курсу гривні", - йдеться в повідомленні НБУ.

За підсумками квітня НБУ купив на міжбанківському ринку 326,7 млн доларів. У тому числі 146,0 млн доларів – за інтервенціями за найкращим курсом, 80,0 млн доларів за єдиним курсом, та 100,7 млн. доларів - на валютних аукціонах.

Крім того, Національний банк продав 24,0 млн доларів за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу.

Таким чином, чиста купівля валюти Національним банком становила 302,7 млн доларів.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в березні 2018 року скоротилися на 1,2% - до 18,191 мільярда доларів в зв'язку з платежами за зовнішнім боргом.

Станом на 1 квітня обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і НБУ, йдеться в повідомленні.