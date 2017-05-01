Міжнародні резерви України за останній рік зросли до $15,54 млрд, – НБУ

Міжнародні резерви України у 2016 році зросли на 17% і станом на 1 січня 2017 року, за попередніми даними, становили 15,539 млрд доларів.

"Зростання резервів у грудні забезпечили надходження на користь уряду на суму 607,9 млн дол. Ці кошти уряд отримав з двох джерел – від розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, на суму 550,4 млн дол., а також 55,1 млн євро від Європейської комісії", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

Зокрема, зазначається, що за місяць вони зросли на 1,8%.

Загалом, у НБУ підкреслюють, що за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 млрд дол., або на 17%.

"Одним з основних джерел їх збільшення стали валютні інтервенції Національного банку. Завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі на зовнішніх ринках у квітні-липні та надходженню валютної виручки від експорту продовольчих товарів з кінця вересня чиста купівля іноземної валюти Національним банком минулого року становила 1,6 млрд дол", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що збільшенню резервів сприяло надходження третього траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування (EFF) на суму 1 млрд дол., а також пов'язаного з програмою МВФ офіційного фінансування. А саме – 1 млрд дол. від розміщення єврооблігацій Міністерством фінансів під гарантії уряду США.

Поряд з цим зауважується, що обсяг міжнародних резервів на кінець 2016 року виявився нижчим за офіційний прогноз НБУ, опублікований в Інфляційному звіті наприкінці жовтня. "Оприлюднений прогноз грунтувався на припущенні про успішне завершення третього перегляду програми EFF у 2016 році. За цим базовим сценарієм НБУ очікував, що четвертий транш від МВФ на суму 1,3 млрд дол. надійде до кінця минулого року. В цьому випадку, а також у разі надходження 600 млн євро від Єврокомісії до кінця року, на кінець 2016 року міжнародні резерви мали зрости до 17,5 млрд дол. Відповідно, неотримання цього фінансування призвело до того, що фактичний обсяг резервів виявився на 2 млрд дол. менший за прогнозований", - пояснюється у повідомленні.

У НБУ підкреслюють, що за результатами 2016 року обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій уряду та Національного банку.

Нагадаємо, що 4 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 12:35 встановилися на рівні 26,75-26,85 гривні за долар.

Відзначимо, середньозважений курс долара США на міжбанку вперше з березня подолав планку в 27 гривень.

Однак на міжбанківському валютному ринку України зберігається надлишковий попит на валюту.

У свою чергу Кабінет Міністрів стверджує, що заплановане з 1 січня підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції і курсу долара.

Відзначимо, що фізичні особи з початку року продали банком іноземної валюти на $ 1,1 млрд більше, ніж купили.