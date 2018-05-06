Міжнародні резерви України за травень скоротилися на 1,6% - до 18,1 млрд доларів

Разом з цим НБУ підкреслює, що ця цифра покриває 3,2 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України

Станом на 1 червня 2018 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали 18,1 млрд доларів. Таким чином, за травень вони скоротилися на 1,6%.

Таке скорочення Нацбанк пов'язує із здійсненням платежів за державним боргом, номінованих в іноземній валюті, - йдеться в повідомленні Національного банку.

Уточнюється, що протягом травня Кабмін і НБУ сплатили в Міжнародний валютний фонд (МВФ) 455,1 млн доларів. Ще 214,4 млн доларів були спрямовані на платежі уряду з обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті (крім платежів на користь МВФ), з яких 126, 2 млн доларів - обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та 18,5 млн доларів - обслуговування за суверенними єврооблігаціями України.

Нацбанк також підкреслює, що основним джерелом поповнення резервів у травні залишалася купівля регулятором валюти на міжбанківському ринку, а також завдяки високим цінам на товари українського експорту (метали, руду та зернові) на зовнішніх ринках, збільшенню пропозиції валюти з боку банків.

"За домінування пропозиції іноземної валюти над попитом Національний банк користувався можливістю поповнити міжнародні резерви, необхідні для забезпечення макрофінансової стабільності, без протидії зміцненню обмінного курсу гривні", - йдеться у повідомленні.

У травні Нацбанк купив на міжбанківському ринку 181,2 млн доларів, усі операції з купівлі здійснювалися у формі інтервенцій за кращим курсом.

НБУ також нагадав, що у II кварталі 2018 планується купувати до 10 млн доларів на міжбанківському валютному ринку на день для нарощування міжнародних резервів.

Крім того, в травні до резервів надійшло 272,3 млн доларів та 64,6 млн євро від розміщення урядом ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Також на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 162,3 млн доларів.

"В цілому, станом на 01 червня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", - додала прес-служба регулятора.

Нагадаємо, за квітень міжнародні резерви України зросли на 1,3% і на 1 травня 2018 року становили 18 421,1 млн доларів (в еквіваленті), свідчать попередні дані Національного банку України.