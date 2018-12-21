Міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму

Востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року

Станом на 21 грудня міжнародні резерви України зросли до 20,1 млрд доларів.

Зазначається, що це є п’ятирічним максимумом – востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року.

Таке збільшення стало можливим завдяки надходженню траншу від Міжнародного валютного фонду на суму 1 млрд спеціальних прав запозичень (близько 1,4 млрд доларів).

Це перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA), яку Рада директорів МВФ ухвалила 18 грудня 2018 року.

За оцінками Національного банку, завдяки отриманню фінансування від міжнародних партнерів – МВФ, Світового банку та Європейської комісії – Україна зможе завершити поточний рік з обсягом міжнародних резервів близько 20 млрд доларів, що перевищує останній прогноз НБУ, і підтримати їх на належному рівні у 2019 році.

Нова програма SBA передбачає надання Україні фінансування на загальну суму 2,8 млрд спеціальних прав запозичень (близько 3,9 млрд дол. США) упродовж 14 місяців. Вона зосередиться, зокрема, на продовженні фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції зі збереженням гнучкого обмінного курсу, а також зміцненні фінансового сектора і низці структурних реформ у сфері податкового адміністрування, приватизації та державного управління.

18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку також ухвалила рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики у розмірі 750 млн дол. США, що зі свого боку допоможе Уряду залучити капітал на міжнародних ринках у 2019 році.