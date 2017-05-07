Міжнародні резерви зросли на 16% за перше півріччя 2017 року, - НБУ
"Сприятлива ситуація на зовнішніх ринках дозволила Національному банку продовжувати купувати валюту для поповнення міжнародних резервів, не створюючи при цьому перешкод для зміцнення гривні", - інформує НБУ.
Всього Нацбанк викупив в червні $301,6 млн, у тому числі за допомогою інтервенцій із запитом кращого курсу - $ 101 млн., і продав $ 1,4 млн. При цьому, аукціони з продажу валюти в червні не проводилися, продаж валюти здійснювався шляхом інтервенцій за єдиним курсом для підтримки функціонування міжбанківського валютного ринку під час недавньої масштабної кібератаки. Таким чином, чиста купівля валюти в червні склала $ 300,2 млн.
Витрати резервів на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті склали $ 5,8 млн.
На 1 липня рівень резервів покриває 3,7 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Нацбанку.
Нагадаємо, що міжнародні резерви України станом на 1 травня склали 17 175 млн. дол. (в еквіваленті) за попередніми даними, порівняно з березнем вони зросли на 2 052 млн. дол. або 13,57%.
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