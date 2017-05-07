Міжнародні туркомпанії обходять санкції щодо Криму

Міжнародні туристичні компанії знайшли лазівки, щоб заробляти на туристичних послугах в окупованому Росією Криму.

"Пропонувати готелі у Криму можна цілком легально, якщо йдеться буцімто про ділову подорож. Саме цією шпаринкою і скористалася компанія з Нідерландів Booking.com. При пошуку готелів на порталі під вікном пошуку завжди міститься запитання про мету подорожі - ділова чи приватна", - йдеться у статті DW.

При цьому, якщо на Booking.com. вказати "приватна" поїздка, то сайт не видасть жодного результату. Проте якщо не вказувати мету поїздки, і просто скористатись пошуком, користувач отримає на вибір понад 5 тисяч готелів в окупованому Криму.

"Судячи з великої кількості свіжих відгуків на сайті Booking.com, тисячі туристів бронюють готелі у Криму через цей сайт. Понад 90 відсотків з них - туристи з Росії", - пише журналіст.

Залишається незрозумілим, як Booking.com отримує комісію від кримських готелів. Представники компанії теж не розповіли про механізми співпраці.

Водночас у нідерландській компанії стверджують, що працюють в рамках законодавства.

"Як нідерландська компанія, яка надає послуги та інтернет-сторінку з Нідерландів, Booking.com дотримується діючих торгівельних санкцій Європейського Союзу та уряду Нідерландів щодо Криму", - стверджують у компанії.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.