Міжнародний аеропорт "Львів" повідомляє про затримку рейсів
Згідно з інформацією, отриманою від авіаперевізника, виліт рейсу YE5015 Київ – Шарм-ель-Шейх авіакомпанії YanAir затримується попередньо до 22:00, повідомляють у прес-службі аеропорту.
Зміна часу вильоту вищезазначеного рейсу призводить до зміни 3-х пов'язаних рейсів, які будуть виконуватися згідно з оновленим розкладом:
26.07.2018 ANR5015 Київ - Шарм-ель-Шейх 22:00 – 1:05
27.07.2018 ANR5216 Шарм-ель-Шейх – Львів 2:05 – 7:20
27.07.2018 ANR5215 Львів - Шарм-ель-Шейх 8:35 – 11:40
27.07.2018 ANR5016 Шарм-ель-Шейх – 12:40 – 17:55
Як зазначається, затримка відбувається через технічні причини.
"Всі туристи – з Києва та регіонів – отримають від туроператора Join UP! компенсацію за невикористаний час проживання в готелі. Пасажири наступних рейсів попереджені про зміну розкладу. Пасажирів рейсу Шарм-ель-Шейх – Львів до вильоту поселять в одному готелі, їм буде надано харчування. Ті, хто подорожують зі Львова в Шарм-ель-Шейх, отримають відшкодування коштів за першу добу туру. А туристам, які повертатимуться з Шарм-ель-Шейха до Києва, буде забезпечено проживання в готелі за рахунок компанії. Для оформлення компенсації туристів просять подавати заявки у встановленому порядку", – повідомили в аеропорту.
Рейси авіакомпанії SkyUp, які мали виконуватись 26 липня 2018 літаком Airbus A330-200, виконуватимуться двома літаками авіакомпаній YanAir та SkyUp Airlines.
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