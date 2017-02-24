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Міжнародний інвестиційний банк заблокував 312,5 млн грн, які належать сину Януковича

Станом на 1 січня 2016 року 60% акцій банку належали Петру Порошенку
Міжнародний інвестиційний банк заблокував 312,5 млн гривень, які належать синові екс-президента України Олександру Януковичу.
Міжнародний інвестиційний банк заблокував 312,5 млн грн, які належать сину Януковича Віктор та Олександр Януковичі. Фото: politica-ua.com

"Одразу після зарахування коштів на рахунки, ПАТ "МІБ" виконало вимоги закону та нормативно-правових актів Національного банку України і повідомило Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що мають ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", - повідомляє сайт банку.

Банк при цьому вказує, що надходження зазначених коштів не було узгодженим з адміністрацією ПАТ "МІБ" і стало для банку несподіванкою.

Як встановив суд, під час засідання, фактичним господарем зазначених коштів є власник Всеукраїнського банку розвитку (ВБР).

ВБР зареєстрований в 2009 році, входить в ГК "МАКО".

Власником банку був син попереднього президента країни Олександр Янукович. У зв'язку із застосуванням Радою ЄС санкцій до Януковича, зокрема, замороженням активів, у вересні 2014 року НБУ прийняв рішення ключити ВБР до категорії проблемних, інформує "Громадське".

МІБ заснований у 2008 році. За даними НБУ станом на 1 січня 2016 року основними власниками банку були Петро Порошенко, який володіє 60% акцій, Ігор Кононенко - 14,94% акцій, Олег Зимін - 9,908% акцій та Олег Гладковський - 9,908% акцій.

За словами Президента Петра Порошенка, наступним після "Рошен" мав переоформлюватися під управління трастом Міжнародний інвестиційний банк.
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