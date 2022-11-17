Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство рф та білорусі
росія та білорусь не можуть "виконувати зобов'язання відповідно до статуту Міжнародного паралімпійського комітету". Так вирішила більшість делегатів позачергової генасамблеї комітету, пише DW.
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) призупинив членство Паралімпійського комітету росії (ПКР) та білорусі в організації. На позачерговій генеральній асамблеї, яка відбулася в Берліні 16 листопада. Рішення по виключенню росії підтримали 64 делегати, "проти" проголосували 39, 16 осіб утрималися. Рішення по білорусі підтримали 54 делегати, 45 виступили проти, 18 утрималися.
Організація пояснила своє рішення тим, що росія та білорусь не можуть "виконувати зобов'язання відповідно до статуту МПК".
"У зв'язку з призупиненням діяльності ПКР втрачає всі права членства в МПК, за винятком права на апеляцію. Якщо апеляцію не буде задоволено, тільки генеральна асамблея може скасувати призупинення. Наступна генеральна асамблея, ймовірно, відбудеться в четвертому кварталі 2023 року", - йдеться в заяві комітету в Twitter.
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