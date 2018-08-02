Міжнародний союз біатлоністів дав прогноз по медалях для жіночої збірної України в Пхьончхані
Як повідомляє офіційний сайт організації, одна нагорода повинна бути виграна в естафеті 22 лютого, друга - Вітою Семеренко в спринті 10 лютого.
До складу олімпійської жіночої збірної України увійшли: Валентина та Віта Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Ірина Варвинець і Анастасія Меркушина.
Напередодні стало відомо, що капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна буде нести український прапор під час церемонії відкриття Олімпійських Ігор-2018 у Пхьончхані.
Раніше авторитетне американське новинне агентство Associated Press спрогнозувало для збірної України три медалі на Олімпійських іграх 2018 року: дві срібні нагороди в біатлоні завдяки жіночій збірній в естафеті, а також Анастасії Меркушиній в спринті та - бронзі від Олександра Абраменка у фрістайлі.
Україна вперше з 1994 року на Олімпіаді буде представлена в могулі. Тетяна Петрова отримала допуск до Олімпіади-2018 після перерозподілу ліцензій у могулі - екстремальному виді спорту на лижах, у якому спробує поборотися за медалі й українка.
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