Міжнародний союз біатлоністів позбавив Росію право проведення чемпіонату світу з біатлону
Виконком IBU взяв на себе відповідальність за винесення рішення щодо проведення ЧС-2021 і запропонував Союзу біатлоністів Росії повернути право на проведення турніру до 24 лютого 2017 року. В іншому випадку, виконком самостійно анулює рішення про проведення ЧС-2021 в Тюмені, повідомляє прес-служба IBU.
Рішення про нове місце проведення турніру ухвалять на засіданні конгресу в 2018 році.
Також IBU надішле офіційний лист до Всесвітнього антидопіногового агентства (WADA) з пропозицією про посилення покарань за допінг.
IBU запропонує WADA розглянути питання про збільшення терміну покарання за застосування заборонених препаратів до восьми років, збільшення штрафу, а також скорочення квот на Кубку світу, Олімпіадах і чемпіонатах світу за кожен допінговий випадок.
Нагадаємо, що Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій повідомляє, що 35 спортсменів з Росії прийняли рішення виступати під нейтральним прапором.
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