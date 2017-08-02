Міжнародний союз біатлоністів позбавив Росію право проведення чемпіонату світу з біатлону

Рішення про нове місце проведення турніру ухвалять на засіданні конгресу в 2018 році

Міжнародний союз біатлоністів позбавив Російську Федерацію права проведення Чемпіонату світу з біатлону 2021 року, який планували провести в Тюмені.

Виконком IBU взяв на себе відповідальність за винесення рішення щодо проведення ЧС-2021 і запропонував Союзу біатлоністів Росії повернути право на проведення турніру до 24 лютого 2017 року. В іншому випадку, виконком самостійно анулює рішення про проведення ЧС-2021 в Тюмені, повідомляє прес-служба IBU.

Рішення про нове місце проведення турніру ухвалять на засіданні конгресу в 2018 році.

Також IBU надішле офіційний лист до Всесвітнього антидопіногового агентства (WADA) з пропозицією про посилення покарань за допінг.

IBU запропонує WADA розглянути питання про збільшення терміну покарання за застосування заборонених препаратів до восьми років, збільшення штрафу, а також скорочення квот на Кубку світу, Олімпіадах і чемпіонатах світу за кожен допінговий випадок.

Нагадаємо, що Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій повідомляє, що 35 спортсменів з Росії прийняли рішення виступати під нейтральним прапором.