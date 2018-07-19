Міжнародний суд ООН надіслав Росії нагадування про обов'язкове відновлення Меджлісу

Росія повинна виконати наказ суду і відзвітувати про виконання до 19 січня 2019 року

Міністерство закордонних справ України отримало лист від Міжнародного суду ООН. Суд повідомляє, що спрямував Росії вимогу про обов'язкове відновлення дії Меджлісу кримськотатарського народу.

У листі зазначено, що виконання наказу суду є обов'язком Росії, і зараз цей обов'язок не виконано.

"Оскільки для нас було очевидно, що Росія не збиралася скасовувати дію дискримінаційної заборони діяльності Меджлісу, як прямо передбачено Наказом МС ООН, 19 квітня цього року ми звернулися в Суд з проханням підтвердити, що Росія зобов'язана скасувати заборону діяльності Меджлісу згідно з Наказом Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 про застосування тимчасових заходів", - повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

За її словами, в листуванні із судом Росія "в кращих традиціях сталінського Радянського Союзу, намагалася переконати всіх, що кримські татари добре живуть в умовах окупації".

"Своїм листом Суд задовольнив наше прохання і прямо звернув увагу Росії, Наказ є обов'язковим і вимагає вжиття конкретних заходів. Росія повинна вжити цих заходів та поінформувати Суд про них до 19 січня 2019 року", - написала заступник міністра.

Нагадаємо, Росія заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу у квітні 2016 року, визнавши його діяльність "екстремістською". Після цього у Криму почалися утиски кримських татар і представників Меджлісу.

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила Берлінську декларацію, частиною якої стала українська резолюція про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.