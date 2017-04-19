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Міжнародний суд ООН оголошує рішення за позовом України проти Росії, - онлайн-трансляція

Україна звинувачує Росію в порушенні двох конвенцій ООН: про фінансування тероризму та про расову дискримінацію
Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) оголошує рішення за позовом України проти Російської Федерації.
Міжнародний суд ООН оголошує рішення за позовом України проти Росії, - онлайн-трансляція Фото: expres.ua

Міжнародний суд ООН сьогодні 19 квітня оголосить рішення по забезпечувальних заходів в тяжбі між Росією і Україною.

Нагадаємо, що Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

Раніше, ООН сформувала трибунал для розслідування справи діяльності Росії в Криму.

Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України.

До найбільш трагічних терористичних атак російських маріонеток слід віднести збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17, обстріли жилих районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

Також у позові Україна стверджує, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, "беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

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19 04 2017 16:19
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