Міжнародний суд ООН у Гаазі почав розгляд справи "Україна проти Росії", - ТРАНСЛЯЦІЯ

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В понеділок свою позицію представить українська сторона. Українську делегацію очолює заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Дане слухання присвячене застосуванню "запобіжних заходів" на вимогу української сторони, повідомляє МЗС.

"Запобіжні заходи дозволять Суду попередити погіршення ситуації і найголовніше - захистити цивільне населення протягом часу, необхідного для розгляду справи. При цьому розгляд позову по суті продовжиться незалежно від рішення Суду щодо запиту про застосування запобіжних заходів", - зазначає МЗС.

Зазначимо, рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов'яже Росію припинити протиправні дії щодо населення Донбасу і Криму, може бути ухвалено протягом 1-2 місяців.

Україна розраховує, що суд ухвалить рішення, яке захистить цивільне населення на окупованих територіях, а Росія, зрештою, припинить конфлікт.