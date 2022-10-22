Мобілізовані росіяни благають родичів витягнути їх з війни – СБУ

СБУ перехопила кілька подібних розмов загарбників

Щойно мобілізовані росіяни, яких відправляють на передову в Україну, масово телефонують родичам і благають витягнути їх з війни за будь-яку ціну.

Про це ідеться у черговому перехопленні Служби безпеки України, оприлюдненому в Тelegram

"У російських "мобіків" на Донбасі почалася паніка: щойно мобілізованих кидають у саме пекло, де їх на земельні добрива перетворює ЗСУ. Тож вони масово телефонують своїм рідним, благаючи їх витягнути себе з війни за будь-яку ціну", - ідеться у повідомленні.

СБУ перехопила кілька подібних розмов загарбників, які перебувають у Донецькій області.

"Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор брянської області рф, - ред.). Нас всех на передок, ... отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - 3 выживших осталось", – скаржиться дружині росіянин.

Інший закликає не обмежуватися чиновниками місцевого рівня і звертатися до президента рф.

"Напевно, лише тут рашисти зрозуміли, що бути гарматним м’ясом – це і є їхня місія на цій війні", - наголосили в СБУ.

У спецслужбі нагадали, що для тих, хто хоче зберегти життя, є спеціально створені номери телефонів: +380665803498, +380931192984.

"Закликаємо ділитися цими контактами зі своїми знайомими в рф. Що більше рашистів здасться в полон – то швидше закінчиться війна", - додали в СБУ.