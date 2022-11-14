Мобільний зв’язок у Херсоні забезпечується терміналами Starlink

Перші базові станції мобільних операторів у Херсоні через відсутність світла працюють на генераторах та терміналах Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Люди, які 9 місяців були в окупації, нарешті змогли подзвонити рідним та сказати, що з ними все гаразд. Поки в місті проблема з іншою інфраструктурою – навіть хвилинна розмова допомагає херсонцям почуватися знову вдома", – написав міністр.

Він додав, що Мінцифри одразу ж передають термінали в деокуповані населені пункти.

"Старлінки допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель", – пояснив Федоров.

Очільник Мінцифри додав, що відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу – замінували. ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку. Відповідно, це уповільнює процес відновлення зв'язку, але рятувальники та телеком-оператори працюють у режимі 24/7.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський у понеділок, 14 листопада, прибув до звільненого від російських окупантів Херсон.