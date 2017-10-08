Модернізація залу Верховної Ради коштуватиме близько 7 млн грн

Управління справами Верховної Ради за результатами тендеру залучило ТОВ "Амріта Комплексні рішення" до розробки технічного переоснащення залу засідань парламенту. Загальна сума переобладнання становить 6,91 мільйонів гривень.

Як повідомляється на сайті ProZorro, до 20 грудня поточного року компанія повинна розробити проектно-кошторисну документацію об’єкта будівництва.

Головною зміною стане ідентифікація народних депутатів за відбитком пальців, ID-картками, логіном і паролем.

Стаціонарне робоче місце народного депутата обладнають кольоровим сенсорним екраном з можливістю голосування і додатковим модулем з кнопками для голосування як резерв; персональним комп'ютером; сканером зчитування біометричних даних; кард-рідером; мікрофоном; гучномовцем; пристроєм для користування синхронним перекладом.

Компанія "Амріта Комплексні рішення" займається проектуванням, будівництвом і введенням в експлуатацію IT-інфраструктури та інформаційних систем.

Нагадаємо, що у Верховній Раді ще в 2008 році встановили систему голосування "Рада-3", яка передбачає голосування за допомогою сенсорної кнопки, але її так і не ввели в експлуатацію. Під час тестування "Ради-3" виявили можливість обдурити її за допомогою телефону або зубочистки. Колишній спікер Володимир Рибак стверджував, що "Рада-3", хоч і не пропрацювала жодного дня, вже віджила своє.

Раніше до Верховної Ради було внесено законопроект з пропозицією починати кожне пленарне засідання з читання молитви "Отче наш".