Модернізація залу Верховної Ради коштуватиме близько 7 млн грн
Як повідомляється на сайті ProZorro, до 20 грудня поточного року компанія повинна розробити проектно-кошторисну документацію об’єкта будівництва.
Головною зміною стане ідентифікація народних депутатів за відбитком пальців, ID-картками, логіном і паролем.
Стаціонарне робоче місце народного депутата обладнають кольоровим сенсорним екраном з можливістю голосування і додатковим модулем з кнопками для голосування як резерв; персональним комп'ютером; сканером зчитування біометричних даних; кард-рідером; мікрофоном; гучномовцем; пристроєм для користування синхронним перекладом.
Компанія "Амріта Комплексні рішення" займається проектуванням, будівництвом і введенням в експлуатацію IT-інфраструктури та інформаційних систем.
Нагадаємо, що у Верховній Раді ще в 2008 році встановили систему голосування "Рада-3", яка передбачає голосування за допомогою сенсорної кнопки, але її так і не ввели в експлуатацію. Під час тестування "Ради-3" виявили можливість обдурити її за допомогою телефону або зубочистки. Колишній спікер Володимир Рибак стверджував, що "Рада-3", хоч і не пропрацювала жодного дня, вже віджила своє.
Раніше до Верховної Ради було внесено законопроект з пропозицією починати кожне пленарне засідання з читання молитви "Отче наш".
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