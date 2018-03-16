Могеріні нагадала росіянам про необхідність повернути Крим

ЄС також не визнає результатів голосування на так званих "виборах" президента РФ

Європейський Союз у зв'язку з четвертою річницею незаконного "референдуму" в Криму нагадав про підтримку територіальної цілісності і державного суверенітету України та невизнання анексії півострова Росією.

"Європейський Союз залишається твердо відданим суверенітету і територіальній цілісності України. Євросоюз у черговий раз підкреслює, що він не визнає анексію і засуджує порушення міжнародного права. Це призвело до прямих змін у системі міжнародної безпеки, має значні негативні наслідки для міжнародного правового порядку, захищає цілісність і суверенітет держав", - сказано в заяві високого представника ЄС з питань міжнародної політики та політики безпеки Федерики Могеріні, рапространенном у п'ятницю, 16 березня, передає "Укрінформ".

Голова європейської дипломатії пояснила, що анексія півострова стала однією з причин для введення санкцій ЄС проти Росії.

Могеріні підкреслила, що ЄС також не визнає результатів голосування на так званих "виборах" президента РФ в окупованому Криму, засуджує мілітаризацію півострова і будівництво Керченського мосту.

У заяві також йдеться про погіршення ситуації з правами людини в Криму, а також міститься заклик негайно звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколи Семену та інших незаконно засуджених українських громадян.

"ЄС закликає до повного забезпечення міжнародних стандартів в царині прав людини на півострові", - підкреслила Могерини.

Євросоюз також вказав Росії на необхідність виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України.

Зазначимо, глава українського МЗС Павло Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.

Нагадаємо, представник ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявляв, що Європейський союз не визнає проведення виборів президента Росії на території анексованого Криму.