Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Могеріні назвала припинення ядерних випробувань КНДР позитивним кроком

Федеріка Могеріні зазначила, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається на цьому етапі незмінною, та полягає у поєднанні санкцій з відкритими каналами зв'язку
Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила, що оголошення КНДР про припинення ядерних випробувань є позитивним кроком і закликала до "незворотньої денуклеаризації" країни.
Могеріні назвала припинення ядерних випробувань КНДР позитивним кроком Федеріка Могеріні. Фото: digitaljournal.com

Могеріні назвала цей крок Північної Кореї "позитивним, довгоочікуваним кроком на шляху, який тепер повинен привести до повної денуклеаризації, яка піддаватиметься перевірці", - повідомляє Reuters.

Могеріні зазначила, що дві майбутні зустрічі на найвищому рівні, з Південною Кореєю та США, стануть можливістю зміцнити довіру і отримати додаткові, конкретні і позитивні результати.

Вона запропонувала підтримку ЄС переговорів "будь-яким способом, в тому числі шляхом обміну власним досвідом переговорів про денуклеаризацію".

Федеріка Могеріні зазначила, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається на цьому етапі незмінною, та полягає у поєднанні санкцій з відкритими каналами зв'язку.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР заморозить ядерні та ракетні випробування і закриє ядерний випробувальний полігон на півночі країни.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення КНДР, назвавши його "великим прогресом".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2018 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.