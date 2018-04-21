Могеріні назвала припинення ядерних випробувань КНДР позитивним кроком
Могеріні назвала цей крок Північної Кореї "позитивним, довгоочікуваним кроком на шляху, який тепер повинен привести до повної денуклеаризації, яка піддаватиметься перевірці", - повідомляє Reuters.
Могеріні зазначила, що дві майбутні зустрічі на найвищому рівні, з Південною Кореєю та США, стануть можливістю зміцнити довіру і отримати додаткові, конкретні і позитивні результати.
Вона запропонувала підтримку ЄС переговорів "будь-яким способом, в тому числі шляхом обміну власним досвідом переговорів про денуклеаризацію".
Федеріка Могеріні зазначила, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається на цьому етапі незмінною, та полягає у поєднанні санкцій з відкритими каналами зв'язку.
Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР заморозить ядерні та ракетні випробування і закриє ядерний випробувальний полігон на півночі країни.
Президент США Дональд Трамп привітав рішення КНДР, назвавши його "великим прогресом".
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